تدشين المرحلة الثالثة من برنامج دعم الجايكا لليمن بالقاهرة

الأحد 20 أكتوبر 2019

الخليج 365 - القاهرة

دشن القاىم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، المرحلة الثالثة من برنامج الدعم المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا)، والمستمر منذ ثلاث سنوات.



وقال المهندس الشرجبي، نلتقي اليوم في النسخة الثالثة من هذا البرنامج الذي استمر على مدى ثلاث سنوات متتالية، وشارك فيه حتى الآن عدد 142 متدربا في المجالات الفنية والإدارية في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.

وأضاف: أن المشروع يعتبر إنجاز كبير وهام في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن اليوم وتحديداً قطاع المياه، حيث أن سنوات الحرب جرّاء الانقلاب الحوثي في 2015م خلفت ظروف صعبة، كما أدى الانقلاب إلى اسوأ كارثة إنسانية على الشعب.

Advertisements

وأشار إلى تسبب الانقلاب وتداعياته بتراجع قدرات مؤسسات الدولة في أداء واجباتها الأساسية وضعف أجهزتها، حيث أصبحت هذه المؤسسات في حالة عجز شديدة وتراجع على مختلف المستويات.

وتابع الشرجبي: "وفي هذا السياق وفي إطار مسؤوليتنا الوطنية والوظيفية الأخلاقية تجاه المؤسسات والقطاعات العاملة في اليمن، بدأت الحكومة اليمنية وبدعم قوي من الأصدقاء في الجايكا بالتخطيط لبرنامج تدريبي طويل المدى، ليستوعب أهم الكفاءات الفنية والهندسية والإدارية في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.

ونوه بمساعدة المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية في جمهورية مصر العربية في تدريب الكوادر الفنية بالاستفادة من امتلاك المركز لقدرات عالية في مجال التأهيل والتدريب وخبرة طويلة في هذا المجال، كما أكد على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية".

واستعرض بعض برامج التعاون المشترك بين الوزارة والأصدقاء في الجايكا التي تضمنت تقدم الجايكا مساعدات قيمة لليمن منذ العام 1977م من خلال برامج التعاون المختلفة، ولفت إلى أن دعم الجايكا شمل المساعدات الإنمائية الرسمية، ومشاريع مساعدات المنح، ومشاريع التعاون التقني، وايفاد المتدربين اليمنيين إلى اليابان، وإرسال الخبراء وفرق الدراسات إلى اليمن، وكذلك التدريب في بلد ثالث.

وأوضح الشرجبي، أن نشاط جايكا في اليمن لا يقتصر على دعم قطاع المياه فقط، ولكن يمتد ليشمل مجالات التعليم الأساسي والتعليم المهني، والأمومة والطفولة، والتنمية الزراعية وغيرها من المجالات.

حضر التدشين وكيل وزارة المياه لقطاع البيئة المهندس عمار العولقي، ورئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ممدوح عنتر، ومدير مكتب الجايكا في اليمن ميزوكي ماتسوزاكي وعدد من كوادر هيئة مياه الريف اليمني.