رئيس الوزراء يكشف عن بوادر ايجابية تتعلق بانتاج واستكشاف النفط

الأحد 20 أكتوبر 2019

معين عبد الملك

الخليج 365

قال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن هناك مؤشرات إيجابية لتواصل الحكومة القائم مع بقية الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في اليمن، لعودتها لاستئناف عمليات الإنتاج، والإستكشاف في مناطق عملها بالمحافظات المحررة.



وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تهيئة كل العوامل اللازمة لاستئناف انتاج وتصدير النفط في محافظة مأرب، بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد الوطني، وتحسين حياة ومعيشة المواطنين عموماً، والمجتمعات المحلية في مناطق الانتاج خصوصاً.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال إتصال هاتفي اجراه، اليوم الاحد، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بعدم التهاون او المهادنة في ملاحقة العناصر الإجرامية، ومن يقف ورائهم حتى ينالوا العقاب الرادع والعادل.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اتصاله بمحافظ مأرب على الخطوات المنجزة لاستئناف تصدير النفط الخام، بما في ذلك الترتيبات الامنية وجهود الاجهزة الامنية والعسكرية في ردع العناصر المشبوهة، والخارجة عن النظام والقانون، والتي تحاول يائسة عرقلة دوران عجلة الإقتصاد والتنمية في مأرب.

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وحيا الدكتور معين عبدالملك، جهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب والاجهزة الامنية والعسكرية في تصديها الحازم والرادع للعناصر الخارجة عن النظام والقانون.

مؤكداً، دعم الحكومة الكامل لخطط السلطة المحلية من أجل استئناف انتاج وتصدير النفط بشكل كامل، وفق الجداول الزمنية المُعدة بهذا الخصوص.

وأشار رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على تأمين الاجواء الملائمة والجاذبة لاستغلال الامكانيات الواعدة في قطاع النفط والمعادن بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك بجذب المستثمرين والشركات الاستثمارية للاستفادة من هذه الفرص، وتقديم كل اشكال الرعاية والدعم لانجاح نشاطها واستثماراتها.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ مأرب إلى مستجدات الاوضاع في المحافظة في المجالات الخدمية والتنموية والامنية، ومستوى التنسيق القائم مع الوزارات المعنية لتنفيذ المشاريع المجدولة في هذه الجوانب.

وعبر محافظ مأرب عن تقديره الكبير لدولة رئيس الوزراء على متابعته المستمرة اولا باول لمستجدات الاوضاع في المحافظة، وحرصه على تحقيق انجازات تخدم المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.

وأكد اللواء العرادة، أن السلطة المحلية والأجهزة الامنية والعسكرية وبالتعاون مع جميع المواطنين، لن يتهاونوا في ردع أي عناصر خارجة عن النظام والقانون تحاول إثارة المشاكل في المحافظة.