انعقاد جلسة توعوية حول العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار بسيئون

الأحد 20 أكتوبر 2019

Advertisements الخليج 365 - سيئون

عقد مكتب وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع مؤسسة بسمة، اليوم، جلسة توعوية بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد بمدينة سيئون محافظة حضرموت.

وناقشت الجلسة بمشاركة 30 مشاركا، المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والقضايا ذات البعد الوطني، والمحدّدات الدستورية والقانونية ومحدّدات رسم السياسات العامة بما يحقّق المصالة الوطنية والعدالة الانتقالية، وتحديد أسباب القضايا ذات البُعد الوطني، واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات.

وأكد المشاركون على أهمية المخرجات في ترسيخ ثقافة التعايش المشترك وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة وترسّخ قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وتعزّز قيم الديمقراطية وتصون السيادة الوطنية، وتجنّب الوطن ويلات الإرهاب والعنف.