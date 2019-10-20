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دماج يتفقد مشروع إعادة تأهيل المسرح الفني بحضرموت

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

مروان دماج

دماج يتفقد مشروع إعادة تأهيل المسرح الفني بحضرموت

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الخليج 365 - المكـلا

أطلع  وزير الثقافة مروان دماج ، اليوم ، على سير الاعمال الانشائية لاعادة التأهيل الحديث لمسرح ديوان محافظة حضرموت.

واستمع الوزير دماج من المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد القحوم الى شرح حول الأعمال الإنشائية التي شارفت على الانتهاء ليتم  البدء في مرحلة  تنفيذ الأعمال الفنية بهدف تهيئة المسرح لاستضافة مهرجان المسرح الوطني في دورته الثانية و المقرر اقامته في مدينة المكلا نهاية شهر ديسمبر القادم 2019م .

ونوه دماج بأهمية الفعل الإبداعي الذي يحدثه العمل المسرحي في التغيير المجتمعي العام..مؤكدا  ضرورة مواصلة الجهود في سبيل تحقيق استضافة ناجحة للمهر

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