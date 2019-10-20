وزير الكهرباء يناقش مع وكيل أول حضرموت اوضاع المؤسسة والتحديات التي تواجهها

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الأحد 20 أكتوبر 2019
وزير الكهرباء
الخليج 365 - المكـلا
ناقش وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني ، اليوم ، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، مع وكيل أول حضرموت عمرو العليي ،عدد من المواضيع المتعلقة بمتطلبات محافظة حضرموت من الطاقة الكهربائية ،ودعم جهود التنسيق المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة لتعزيز خدمات الكهرباء .
وتطرق الاجتماع الى الخطط الطارئة لمعالجة مشكلات الكهرباء والاستعدادات المبكرة للصيف القادم في ضوء المقترحات المرفوعة من المختصين في فرع المؤسسة العامة للكهرباء والمتضمنة توفير متطلبات الكهرباء ومنها وقود التشغيل لمحطات التوليد الكهربائي بصورة دائمة، بالإضافة إلى سير المتابعات لإنشاء محطة غازية في ساحل حضرموت بقدرة 100 ميجاوات قابلة للتوسّع، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .
وخلال الاجتماع أشاد وزير الكهرباء والطاقة بتدخلات السلطة المحلية وتعاونها مع مؤسسة الكهرباء في معالجة المشكلات التي تواجه نشاطها..مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية في معالجة مشكلات الكهرباء.
بدوره أوضح وكيل أول حضرموت الأهمية التي يمثلها قطاع الكهرباء..مشيرًا إلى انه من أهم القطاعات الحيوية التي توليه السلطة المحلية اهتمامها.
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