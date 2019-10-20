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عويض يدشن دورة مهارات السكرتارية لموظفي ديوان المحافظة بالمهرة

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

مختار بن عويض

عويض يدشن دورة مهارات السكرتارية لموظفي ديوان المحافظة بالمهرة

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الخليج 365 - المهرة

دشن وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض ،اليوم ، ومعه الوكيل المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت، دورة مهارات السكرتارية باستخدام الحاسوب لموظفي ديوان المحافظة،والتي تنظمها الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بتمويل من صندوق التنمية البشرية بالمحافظة.

وأشار بن عويض الى أهمية الدورة الرامية الى تنمية قدرات موظفي سكرتارية مكاتب الإدارات في ديوان المحافظة..مشددا على ضرورة تنمية الكادر المحلي واكسابه اكبر قدر من المعلومات الممكنة.

ودعا  المشاركين الى الاستفادة من المعارف والمفاهيم التي سيتلقونها خلال الدورة..مؤكداً حرص السلطة المحلية على تأهيل الكادر و توفير  الامكانيات اللازمة. 

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