مناقشة تفعيل اللجنة الطبية المتخصصة في قضايا العمل بوادي حضرموت

عبدالهادي التميمي

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء عقد ، اليوم الأحد، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،جهود و اليات تفعيل اللجنة الطبية المتخصصة في قضايا العمل بوادي وصحراء حضرموت .



وفي اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام، استعرض رئيس اللجنة رئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد، الجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل عمل اللجنة من خلال عقد اللقاء التأسيسي و الاجتماع الاول للجنة خلال الايام الماضية..مؤكداً أهمية تفعيل عمل اللجنة للبت في القضايا الطبية للعاملين بوادي وصحراء حضرموت.

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