أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأحد 20 أكتوبر 2019 الحوثيين خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد، الموافق 20 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

محلل سياسي يكشف كواليس صفقة تبادل الأسرى بين مليشيا الحوثي وحزب الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/428149/ وزير الخارجية يبحث مع السفير العماني علاقات التعاون الثنائية https://www.elyamnelaraby.com/428150/ بن حبريش يطلع على مشروع الصرف الصحي في غيل بن يمين ومشاريع تحسين المكلا https://www.elyamnelaraby.com/428151/ المجلس الإنتقالي يؤكد تمسكه بإدارة محافظات الجنوب المحررة https://www.elyamnelaraby.com/428152/ مصدر خاص يكشف لــ "الخليج 365" ما وراء صفقة الحوثي وحزب الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/428157/ وزير التخطيط يشيد بالدعم الياباني لبلادنا https://www.elyamnelaraby.com/428159/ أعرق دار نشر عربية تنشر كتاب قانوني للباحث اليمني الدكتور "عيسي الثريب" https://www.elyamnelaraby.com/428160/ رئيس الوزراء يطلع على الخطوات المنجزة لاستئناف تصدير النفط من مأرب https://www.elyamnelaraby.com/428162/ الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مستشفى ردفان لمواجهة الكوليرا https://www.elyamnelaraby.com/428172/ Advertisements ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غد الإثنين https://www.elyamnelaraby.com/428180/ الجالية اليمنية في النرويج تحتفي بثورة أكتوبر https://www.elyamnelaraby.com/428187/ وزير النقل يطلع على سير عمل مكاتب الوزارة بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/428190/ نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة تدين الاعتداء على الزميل كلشات https://www.elyamnelaraby.com/428191/ تكثيف النزولات الميدانية الرقابية على الأسواق بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/428192/ تكثيف النزولات الميدانية الرقابية على الأسواق بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/428192/ افتتاح الورشة التدريبية حول " الصحافة الحساسة للنزاعات " بالغيضة https://www.elyamnelaraby.com/428194/ أبناء المهرة يطالبون بتوحيد الصف للحفاظ على الامن والاستقرار https://www.elyamnelaraby.com/428195/ وزير الكهرباء يطلع على سير العمل بكهرباء الساحل https://www.elyamnelaraby.com/428198/ تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات https://www.elyamnelaraby.com/428201/ افتتاح فرع مكتب شركة النفط اليمنية في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/428204/ تنفيذ حملة قطع للمياه بالغيضة ضد المتخلفين عن تسديد الفواتير https://www.elyamnelaraby.com/428205/

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