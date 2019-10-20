الأحد 20 أكتوبر 2019 تنفيذ حملة قطع للمياه بالغيضة ضد المتخلفين عن تسديد الفواتير الخليج 365 - المهرة تنفذ مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية الغيضة حالياً حملة مكثفة لقطع خدمة المياه ضد المتخلفين عن سداد الفواتير وسحب العدادات والاحتفاظ بها في عموم مناطق وأحياء المديرية حتى يتم التسديد وفقا والإجراءات القانونية ، وأهابت بجميع المشتركين إلى التعاون معها وسرعة التسديد تفادياً لقطع الخدمة أو الغرامة ، بالإضافة مراجعة الإدارة في حال وجود إخلالات.

Advertisements ونوهت المؤسسة إلى أهمية الالتزام بتسديد الفواتير أولاً بأول في تسيير نشاط المؤسسة واستمرارية الخدمة ومد المياه وإيصالها إلى المنازل بسهولة ويسر. وأكدت مؤسسة المياه بأن حملة القطع ستتواصل دون توقف. وتشمل الحملات إلى جانب القطع ، إجراء الصيانات والإصلاحات وضبط المخالفين والتوعية بخطورة الهدر وأهمية ترشيد المياه وغيره بما يعمل على تحسين خدمات توفير المياه وتجاوز كافة السلبيات.

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