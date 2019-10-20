الأحد 20 أكتوبر 2019

افتتاح فرع مكتب شركة النفط اليمنية في الضالع

الخليج 365 - الضالع

افتتح اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع ومعه عبد الحميد طالب الامين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع صباح يومنا هذا الاحد الموافق 20 اكتوبر 2019م مكتب فرع شركة النفط اليمنية في محافظة الضالع.



وفي الافتتاح صرح محافظ الضالع بتصريح قال فيه : إن إفتتاح مكتب لشركة النفط في الضالع خطوة وعمل مبارك وعظيم لتفعيل مؤسسات الدولة وسيساهم في تذليل وتيسير معاملات واحتياجات ابناء المحافظة فالضالع محافظة ناشئة ويذهب رجال المال والاعمال والمستثمرين لمتابعة معاملاتهم والحصول على التراخيص في المركز الرئيسي في العاصمة عدن بسبب عدم وجود مكاتب لهذه الوزارت في المحافظة وهذا يسبب في عرقلتهم وتاخر معاملاتهم.

وتابع محافظ الضالع تصريحه مقدما شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للاستاذ مستور المحلئي مدير عام مكتب شركة النفط في الضالع مثمنين كافة الجهود الذاتية التي بذلها في تاسيس وافتتاح مكتب لشركة النفط في الضالع؛ فمحافظة الضالع تعتبر من اكثر المحافظات في الجنوب التي توجد فيها محطات للمشتقات النفطية واكثرها استهلاكا واستخداما للمشتقات النفطية التي يستهلكها اغلب سكان المحافظة في سقي مزارع القات التي تعتبر مصدر الدخل الرئيسي لابناء المحافظة.

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من جهة أخرى رحب الاستاذ مستور محمد قائد المحلئي مدير عام مكتب شركة النفط بالضالع بمحافظ الضالع والامين العام للمجلس الانتقالي بالضالع وكل المسؤولين الذين حضروا افتتاح المكتب.

مقدما الشكر والتقدير لمحافظ المحافظة على كل الجهود التي بذلها ودعمه المعنوي وتسهيله كافة الاجراءات القانونية من أجل تاسيس وافتتاح المكتب.

مؤكدًا انه عمل منذ بداية تعيينة وبجهود واهتمام ذاتي منه من أجل إنشاء وتاسيس وافتتاح مكتب لشركة النفط في الضالع من أجل خدمة ابناء المحافظة وتسهيل وتذليل معاملات مالكي المحطات وحصولهم على التراخيص ومتابعة حصة المحافظة من المشتقات النفطية وزيادتها كونها من اكثر محافظات الجمهورية استهلاكا للمشتقات النفطية وتوجد فيها اكثر من 170 محطة وان المكتب سيقوم بمراقبة والنزول للمحطات وتفتيشها وضبط كل من يقوم بزيادة وبيع المشتقات النفطية على السعر المعتمد وكذلك من يقوم بتخزينها وتهريبها وبيعها في الاسواق السوداء باسعار مضاعفه وتهريبها لاخارج المحافظة.

حضر الافتتاح الشيخ سيف سعيد مدير عام مكتب الشهداء بالمحافظة والاعلامي علي عميران مدير الاعلام م. قعطبة وعدد من قيادات السلطة المحلية بمحافظة الضالع.