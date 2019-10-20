نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة تدين الاعتداء على الزميل كلشات

الأحد 20 أكتوبر 2019

نقابة الصحفيين

الخليج 365 - المهرة

تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة بلاغًا من زملاء إعلاميين في محافظة المهرة يفيدون فيه بتعرض الزميل الإعلامي المصور "عبدالله محمد كلشات" للاعتداء والتهجم من قبل مجاميع مسلحة تتبع أحد المشايخ النافذين في المحافظة أثناء تأديته عمله الصحفي في تغطية فعالية بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة صباح السبت .



وحسب البلاغ فقد قامت تلك المجاميع بالتهجم على الزميل "كلشات" ، الذي يعمل ضمن الإعلام الرسمي بمحافظة المهرة، والاعتداء عليه بالضرب ، أثناء تغطيته وقفة احتجاجية ترفض إنعقاد فعالية ما يسمى بمجلس الانقاذ الوطني الجنوبي بالمهرة، ولم تكتف بذلك بل حاولت نهب أداة التصوير التي يحملها.

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و إذ يدين فرع النقابة بحضرموت وشبوة والمهرة هذا الاعتداء الهمجي بشدة بوصفه تصرف غير مسؤول، فإنه يعبر عن تضامنه الكامل مع الزميل "عبدالله كلشات" و كل الصحفيين والإعلاميين الذين يعانون من الاعتداءات و التهجم أثناء آدائهم لمهامهم الصحفية.

ويطالب فرع النقابة السلطة المحلية بمحافظة المهرة التحقيق في الواقعة ومعاقبة الجناة، وإيقاف المضايقات التي قد يتعرض لها الزميل "كلشات"وتوفير الحماية المطلوبة له.

كما يجدد فرع النقابة مطالبته المتكررة لكافة الأطراف بالكف عن استهداف الزملاء الصحفيين والإعلاميين أو اقحامهم في الصراعات والخلافات.