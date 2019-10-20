وزير النقل يطلع على سير عمل مكاتب الوزارة بوادي حضرموت

الأحد 20 أكتوبر 2019

سيئون

الخليج 365 - سيئون

إطلع وزير النقل في الحكومة الشرعية "صالح الجبواني" اليوم بمدينة سيئون على عمل مكاتب فروع الوزارة بوادي حضرموت والسبل الكفيلة للارتقاء بعملها وتدارس اوضاعها.



وأشاد الجبواني خلال زيارته لمطار سيئون الدولي ظهر اليوم، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المطار وأجهزتها الأمنية والعسكرية في تسهيل اجراءات المسافرين من مختلف محافظات البلاد، مقدراً تقديراً كبيراً الضغط الحاصل على المطار من مختلف المسافرين القادمين من محافظات البلاد، مبيناً أن مدينة سيئون أصبحت في الوقت الراهن الرئة التي تنفس عبرها اليمنيين وأعطت دراساً للوفاء للجمهورية والتسامح وهي المحطة التي اجتمعت فيها قيادات الدولة بإشراف ومتابعة الرئيس هادي، مؤكداً أنهم سيحافظون على مطار سيئون الدولي وسيعملون لتسيير أموره، موجهاً طيران اليمنية بسرعة تسديد مديونياتها لمطار سيئون الدولي ووضع حلول لمعالجة مشاكل الشحن الجوي وإنجاز مهمته في أسرع وقت ممكن.

لافتاً خلال الاجتماع الذي حضرة وكيل وزارة الداخلية لشئون المحافظات الشرقية اللواء الركن "سعيد علي العامري"، أن زيارتهم لمدينة سيئون جاءت ضمن زيارة شاملة لمختلف المناطق المحررة في ظل الظروف الحالية، ولابد من الانتصار عليها.

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في حين، أكد المدير العام لمطار سيئون الدولي "علي باكثير" أنه يجري العمل حالياً في توسعه مطار سيئون عبر عدد من الخطط الاستراتيجية، مشيراً الى التوزان والتوافق بين القيادات المدنية والأمنية والعسكرية العاملة في المطار، مبيناً أنه يجري العمل في الوقت الراهن على اجراءات ملاحية للعمل عليها بما فيها الملاحة المسائية وتشغيل المطار ليلاً، داعياً في أن تتدخل الوزارة بشأن التحديثات والتجهيزات والعربات وأن تواكبها بالضغط الشديد على المطار.

فيما أعطى قائد اللواء 101 شرطة جوية العميد ركن سعيد عبيد لحمر لمحة عم الوضع الامني بداخل المطار ومايتعرض له من مشكلات وصعوبات متعددة.

حضر الاجتماع نائب رئيس هيئة تنظيم النقل البري بالجمهورية، و مدير عام مكتب وزارة النقل بوادي حضرموت تقي العامري، ومدير أمن المطار خالد سعيد بن عبيدالله، وأركان حرب لواء 101 شرطة جوية صادق سعيد بالخم.