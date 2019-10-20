شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنان الراحل عمر الشريف .. شاهدو المفاجأة التي تم العثور عليها في قبرة بعد فتحة ..«فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قنوات مصرية على منصة اليوتيوب ، ما اسمتها مفاجئات حدثت في قبر الفنان المصري الراحل عمر الشريف .

وقالت تلك القنوات ان الفنان عمر الشريف الذي توفي في منتصف العام 2015م ، حدثت مفاجئات في قبرة بعد ايام من دفنه ، تمثلت تلك المفاجئات بسماع حارس المقبرة اصوات غريبة من داخل القبر ، وعثورة على بوكي ورد وبجانبة دمية غريبة .

ويقول الخبر ان حارس المقبرة احضر شيخ ليقراء القران على القبر ويبعد تلك الدمية ، كما قام بفتح القبر بعد اعتقادة ان هناك من وضع فيه سحرا ، وقد اختفت الاصوات بالفعل بعد ايام من فتح القبر .

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يشار إلى أن الفنان الراحل عمر الشريف توفي في يوليو من العام 2015م عن عمرا ناهز 83 عاماً جراء أزمة قلبية.

وكانت وفاة الفنان عمر الشريف ، واسمه الحقيقي ميشال شلهوب ، بعد خمسة اشهر من وفاة زوجته ورفيقة دربة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

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