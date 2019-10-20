العميد سريع : العدوان يصعد في جبهات الحدود ويشن 50 غارة على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إن طيران العدوان شن أكثر من 50 غارة جوية خلال الـ48 ساعة الماضية. وأوضح أن غارات طيران العدوان استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين في محافظتي صعدة وحجة. وأكد العميد سريع أن العدوان واصل تصعيده في جبهات الحدود وبعض جبهات الداخل من خلال الزحوفات ومحاولات التسلل.

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