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الخليج 365 – تعز
أقدم سائق طقم عسكري تابع للعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع الموالي للإمارات على دهس طالبة، اليوم الأحد، مما ادى الى وفاتها في الحال، في محافظة تعز.
وذكر مصدر محلي أن طقم عسكري يتبع اللواء 35 مدرع دهس طالبة امام مدرسة البنات بمنطقة الاعلوم مديريه المواسط بمحافظة تعز (جنوب غربي) اليمن، .
وادى هذا العمل الاجرامي الناتج عن تهور السائق وعدم إكتراثه بأرواح المواطنين الى حالة من الغضب بين صفوف المواطنين بالمحافظة.
وتزايدت في الآونةالاخيرة حوادث الدهس من قبل الأطقم العسكرية بمدينة تعز نتيجة السرعة الزائدة اثناء قيادتهم في الاحياء السكنية.
كانت هذه تفاصيل خبر في جريمة بشعة.. وفاة طالبة في تعز بعد دهسها بطقم تابع للمرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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