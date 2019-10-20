الهلال الأحمر التركي يوزع 300 سلة غذائية على نازحين بـ"عدن"

وزع الهلال الأحمر التركي، الأحد، 300 سلة غذائية على نازحين من محافظتي الحديدة (غرب) وتعز (جنوب غرب) يتواجدون في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وبحسب مراسل الأناضول، فأن عملية التوزيع جرت بمنطقة فقم بمديرية البريقة، غربي عدن، بحضور رئيس فريق بعثة الهلال الأحمر التركي باليمن، مصطفى أيدين.

وقال أيدين، "وزعنا الأحد 300 سلة غذائية على نازحين من تعز والحديدة يتواجدون في منطقة فقم بالتنسيق مع الهلال الأحمر اليمني".

وأضاف: "تأتي عملية التوزيع هذه ضمن مشروع توزيع 5 آلاف سلة غذائية على النازحين والأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات عدن والضالع (جنوب) وشبوه وحضرموت ومأرب (شرق) والجوف (شمال)".

وتابع أيدين: "يحرص الهلال الأحمر التركي على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة، للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب في جميع محافظات اليمن بالذات المحررة منها".

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وأشار أن عملية توزيع السلال الغذائية ستتواصل خلال الأيام القليلة القادمة، في محافظات شبوة، وحضرموت، شرقي البلاد.

والسبت، وزع الهلال الأحمر التركي 900 سلة غذائية على نازحين في مأرب، شرقي اليمن.

ودأبت المنظمة التركية منذ اندلاع المعارك في اليمن على تقديم مساعدات إنسانية مختلفة على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

- المصدر: وكالة الأناضول التركية