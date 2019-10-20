وزير الكهرباء يطلع على سير العمل بكهرباء الساحل

الأحد 20 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - المكلا

استقبل صباح اليوم المهندس عبدالله فرج حمران مدير عام كهرباء ساحل حضرموت صباح اليوم، بمبنى الادارة العامة بفوة معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد عبدالله العناني والوفد المرافق له.



واطلع الوزير على سير العمل من خلال القيام بجوله بمبنى الادارة العامة وتفقد جميع الادارات والاقسام بالمؤسسة وقام بالتحدث والاستماع بشكل مباشر مع العمال والعاملات.

بعدها عقد الوزير اجتماع بمدير عام كهرباء الساحل ومدير عام محطات التوليد وعدد من مدراء الادارات والمهندسين بالمؤسسة جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع بشكل عام في كهرباء الساحل اضافة الى الصعوبات التي تواجه المهندسين والفنيين بمحطات التوليد بالساحل.

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وقد اكد الوزير ان رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء قد وجهوا للاهتمام بملف الكهرباء بساحل حضرموت وتذليل وحل جميع الصعاب التي تواجه المحافظة بخصوص هذا الملف.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات التي تخص توفير الطاقة الكهربائية وتعزيز القدرة التوليدية لكهرباء ساحل حضرموت لمواجهة العجز الذي تعاني منه مناطق ساحل حضرموت منذ سنوات..

وكذلك تم عرض بروجكتر لمعالي الوزير وتقديم شرح وافي عن مسودة خطة 2040م لكهرباء ساحل ووادي حضرموت من قبل المهندس حسن العمودي وعن ماتحتويه هذه الدراسه من الخطط والبدائل التي من شانها ان تحل مشكله العجز بمنظومة الطاقة الكهربائي وتنقسم هذه الدراسة الى خطط متعدده منها عاجلة ومستقبلية.