أبناء المهرة يطالبون بتوحيد الصف للحفاظ على الامن والاستقرار

الأحد 20 أكتوبر 2019

المهرة

الخليج 365 - المهرة

ادانت السلطة المحلية بمديرية الغيضة عاصمة محافظة المهرة - ما وصفته بتأسيس واشهار ما سمي بـ«مجلس الانقاذ الجنوبي» الذي يمثل كيان تخريبي يجر المحافظة الى اتون الصرعات والفوضى والحرب الأهلية.



وقالت السلطة المحلية بالمديرية في بيان لها حصلنا على نسخة منه: "تتابع قيادة السلطة المحلية بمديرية الغيضة ممثلة بالمجلس المحلي والاجهزة التنفيذية عن كثب الاحداث السياسية والتطورات والمستجدات التي شهدتها محافظة المهرة وتحديدا مديرية الغيضة في الاونة الاخيرة والتي تمخض عنها اشهار ما يسمى بـ«مجلس الانقاذ الجنوبي» والذي يعتبر مجلس تخريبي لا يخدم ابناء المحافظة البتة لا من قريب ولا من بعيد.

وأكدت السلطة المحلية في بيانها أن محافظة المهرة في غنى تام عن هذا المكون الخطير والممول من جهات خارجية معادية لليمن كونها تعيش اليوم في اجواء آمنة ومستقرة ويسودها الهدوء والسكينة العامة والسلم الاجتماعي.

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ولفت البيان الى أن محافظة المهرة حرصت منذ وقت مبكر على النأى بنفسها عن دوامة الصراعات والحروب التي شهدها ويشهدها الوطن طيلة المراحل السابقة والحالية .. مشددا على ضرورة تمسك الجميع بخصوصية المهرة في التعايش السلمي الذي تنشدة وتعيشة كافة مكونات المجتمع المهري منذ الأزل.

واشار البيان الى ان هذا المجلس يمثل شر مستطير على المحافظة، وفي حال استمر ستكون له اثار سلبية سيدفع ثمنها كافة ابناء المهرة، اذ انه سيجر الجميع الى اتون المشاكل والخلافات اليينية وصولا الى اشعال الفتنة الداخلية بين ابنائها من جهة وبين ابناء المحافظات الحنوبية الأخرى من جهة اخرى.

وعبرت قيادة السلطة المحلية بمديرية الغيضة عن استنكارها ورفضها التام لما يسمى بـ«مجلس الانقاذ الوطني الجنوبي» الذي لا يخدم مصلحة المحافظة .. مطالبة جميع ابناء المهرة بتوحيد صفوفهم وتكثيف جهودهم وتكريسها في سبيل الحفاظ على الامن والاستقرار بإعتبار ذلك مسئولية الجميع.

وجددت السلطة المحلية بمديرية الغيضة موقفها الثابت في الوقوف الى جانب السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت - محافظ المحافظة، ومع القيادة السياسية الشرعية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ومع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.