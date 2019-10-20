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الأحد 20 أكتوبر 2019
افتتاح الورشة التدريبية حول الصحافة الحساسة للنزاعات بالغيضة
الخليج 365 - المهرة
افتتحت الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة خديجة باكريت و مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فائز علي بلحاف التي أقامتها مؤسسة تعايش للحقوق والتنمية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الإلمانية .
وفي الأفتتاح قالت الوكيلة باكريت أن أقامة هذة الورش يدل على أهتمام السلطة بتأهيل الكادر الإعلامي والصحفي من أجل معرفة المبادى والقيم الأساسية في نقل و دقة الأخبار الصحفية والإعلامية وتعزيز السلام الإعلامي في المحافظة .
من جانبة شكر بلحاف السلطة المحلية الممثلة بالشيخ راجح باكريت لدعم الورش التدريبية و تأهيل الكادر الإعلامي الحر ، والأستفادة من هذة الورشة والتطبيق على أرض الواقع . وشكر أيضا مؤسسة تعايش و منظمة فريدريش إيبرت الإلمانية والمدرب الرائع عبدالسلام الشريحي.
ودعى إلى الأهتمام بالإعلام والإعلاميين وتوفير الحماية لهم وعدم تهميشهم .
إلى ذلك عبر مدير برامج مؤسسة فريدريش إبيرت الأستاذ محمود القياح عن شكرة للسلطة و مؤسسة تعايش على جهودهم وأوضح في كلمتة بالتعريف عن المؤسسة وأهدافها ونطاق عملها والبرامج المستقبلية متمنياً الأستفادة من الورشة التدريبية خلال الثلاث الأيام القادمة.
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