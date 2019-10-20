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تكثيف النزولات الميدانية الرقابية على الأسواق بالمهرة

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

المهرة

تكثيف النزولات الميدانية الرقابية على الأسواق بالمهرة

الخليج 365 - المهرة

واصلت حماية المستهلك بمكتب  وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، نزولاتها الرقابية على الأسواق بمدينة الغيضة وذلك للتاكد من خلوها من تلك المواد المخصصة للاعمال الاغاثية والانسانية بالبلد حيث ضبط خلال هذا الاسبوع كميات من تلك المواد تباع باسواق مدينة الغيضة .

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هذا وقد حرر المكلف بالنزول محاضر ضبظ لتلك المواد التي وجدت باحد المحلات التجارية واحالة هذه القضية للنيابة العامة ، من اجل اتخاد الإجراءات والعقوبات المناسبة حسب القوانين واللوائح النافذة ، وقد تلقاء مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بلاغ من قبل مكتب إتلاف الخير للأعمال الانسانية المنفذ  لبرنامج الغذاء العالمي بالمهرة تفيذ بوجود كميات من تلك المواد المخصصة للإغاثة تباع باحد المحلات ، وقد باشرات حماية المستهلك فور استلامها للبلاغ بالنزول الى تلك المحال للتأكد وقد ضبط تلك الكميات وقد شملت النزولات العديد من المحلات التجارية والمخابز والمطاعم  .

 

وقد حذر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهره جميع التجار من بيع تلك المواد المخصصة للعمليات الاغاثية او شراءها من اي جهه كانت ، وان المكتب قد عمم سابقا عدم القيام بذلك ووزعت تلك التعميمات ونشرت بشكل واسع وانة لن يتم التهاون في ذلك  .

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