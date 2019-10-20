الأحد 20 أكتوبر 2019

الجالية اليمنية في النرويج تحتفي بثورة أكتوبر

الخليج 365

نظمت الجالية اليمنية في مملكة النرويج احتفاءً فنيا وخطابيا بالذكرى السادسة والخمسين لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة في العاصمة النرويجية اوسلو، بحضور سفيرة اليمن غير المقيم في النرويج سحر غانم وأبناء الجالية اليمنية في النرويج.

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وهنأت السفيرة غانم، أبناء الجالية اليمنية في النرويج بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، كما استمعت إلى هموم واحتياجات ومشاكل اليمنيين في دول المهجر.

من جانبه أكد رئيس الجالية اليمنية في النرويج المهندس فوزي قائد، دعم ومساندة الجالية للشعب اليمني والحكومة في القضاء على مخلفات الاستعمار والإمامة وبسط نفوذ الدولة والتمسك بالوحدة وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

بدوره رحب رئيس اللجنة التنظيمية للاحتفال فرحان حسان، بسفيرة اليمن في هولندا والنرويج والسويد سحر غانم وكافة الحاضرين للمشاركة في الاحتفال الوطني ثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وتخلل الحفل تقديم براعم اليمن العديد من الفقرات الانشادية والأغاني الوطنية، كما تم عرض ريبورتاج من إنتاج الجالية اليمنية في النرويج مكرس للتعريف باليمن وثورتي أكتوبر وسبتمبر ومواقف الجالية المساندة للشرعية والوحدة.