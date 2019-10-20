رئيس الوزراء يطلع على الخطوات المنجزة لاستئناف تصدير النفط من مأرب

الأحد 20 أكتوبر 2019

رئيس الوزراء

الخليج 365

إطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الخطوات المنجزة لاستئناف تصدير النفط الخام، بما في ذلك الترتيبات الامنية وجهود الاجهزة الامنية والعسكرية في ردع العناصر المشبوهة والخارجة عن النظام والقانون والتي تحاول يائسة عرقلة دوران عجلة الاقتصاد والتنمية في مأرب.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء، اليوم الاحد، مع محافظ مأرب سلطان العرادة، بحسب وكالة سبأ الحكومية .

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تهيئة كل العوامل اللازمة لاستئناف انتاج وتصدير النفط في محافظة مأرب، بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المواطنين عموما والمجتمعات المحلية في مناطق الانتاج خصوصا.

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ووجه بعدم التهاون او المهادنة في ملاحقة العناصر الاجرامية ومن يقف ورائهم حتى ينالوا العقاب الرادع والعادل.. مؤكدا دعم الحكومة الكامل لخطط السلطة المحلية من اجل استئناف انتاج وتصدير النفط بشكل كامل وفق الجداول الزمنية المعدة بهذا الخصوص.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ان هناك مؤشرات ايجابية لتواصل الحكومة القائم مع بقية الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في اليمن لعودتها لاستئناف عمليات الانتاج والاستكشاف في مناطق عملها بالمحافظات المحررة .. لافتا الى حرص الحكومة على تأمين الاجواء الملائمة والجاذبة لاستغلال الامكانيات الواعدة في قطاع النفط والمعادن بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك بجذب المستثمرين والشركات الاستثمارية للاستفادة من هذه الفرص، وتقديم كل اشكال الرعاية والدعم لانجاح نشاطها واستثماراتها.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ مأرب إلى مستجدات الاوضاع في المحافظة في المجالات الخدمية والتنموية والامنية، ومستوى التنسيق القائم مع الوزارات المعنية لتنفيذ المشاريع المجدولة في هذه الجوانب.

وعير محافظ مأرب عن تقديره الكبير لدولة رئيس الوزراء على متابعته المستمرة اولا باول لمستجدات الاوضاع في المحافظة، وحرصه على تحقيق انجازات تخدم المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.. مؤكدا ان السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية وبالتعاون مع جميع المواطنين لن يتهاونوا في ردع أي عناصر خارجة عن النظام والقانون تحاول اثارة المشاكل في المحافظة.