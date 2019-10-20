وزير التخطيط يشيد بالدعم الياباني لبلادنا

الأحد 20 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، نجيب العوج، بالدعم الفني الياباني لبلادنا من خلال تقدم المنح والعديد من الدورات التدريبية في كافة قطاعات الدولة..متطلعاً الى بذل المزيد من الدعم للقطاع التعليمي بشقيه العالي والفني بمنح دراسية في اطار التعاون المشترك.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم في العاصمة الامريكية واشنطن ،على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي ،مسؤولة شؤون أوروبا والشرق الأوسط في وكالة اليابان للتعاون الدولي ماسودا كوتومي.

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واكد على همية عودة راس المال الياباني للاستثمار في اليمن بما يعزز من دور القطاع الخاص اليمني في التنمية وإعادة الإعمار وتحقيقا المصالح المشتركة بين البلدين .. داعيا الوكالة الى اعادة فتح مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن واستعادة نشاطها في الجانب التنموي اضافة للدعم الفني.

ومن جانبها استعرضت مشؤول شؤون أوروبا والشرق الأوسط في الوكالة اليابانية ،مستوى انجاز الدورات التدريبية لهذا العام،وخطة الوكالة في الدعم الفني في مجال بناء القدرات للعام القادم ٢٠٢٠..مرحبة بدعوة وزير التخطيط والتعاون الدولي لاعادة فتح مكتب الوكالة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأبدت ترحيبها لدعم القطاع التعليمي بمنح ومقاعد راسية كاملة خلال خطة الوكالة للعام القادم .

حضر اللقاء نائب وزبر التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب ، وسفير بلادنا لدى الولايات المتحدة الامريكية الدكتور احمد عوض بن مبارك سفير بلادنا في واشنطن و مساعد مكتب رئيس الوزراء لشؤون المشاريع المهندس وليد العباسي.