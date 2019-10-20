المجلس الإنتقالي يؤكد تمسكه بإدارة محافظات الجنوب المحررة

الأحد 20 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

أكدت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، تمسك المجلس، بإدارة محافظات الجنوب المحررة ورفض محاولات جماعة الإخوان تعكير صفو الأمن والإستقرار في هذه المناطق .



جاء ذلك خلال إجتماع الهيئة الإسبوعي، اليوم الأحد، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

Advertisements

وكُرّس الاجتماع، للوقوف أمام مجريات ومستجدات حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، ومواقف الحكومة الشرعية المغتصبة من قبل جماعة الإخوان، والمعرقلة لجهود إنجاح الحوار.

وأكدت هيئة الرئاسة على تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بالثوابت الوطنية، والشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على ضرورة توجيه مختلف التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية نحو جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي.

وحذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي من خطورة التصعيد العسكري الذي تقوم به قيادات الشرعية الإخوانية، وسعيها الحثيث لتغيير الأوضاع على الأرض في بعض مناطق وادي وساحل حضرموت، منوهة بأن مثل هذه المحاولات، هدفها الأساس تفجير الوضع وإفشال حوار جدة، ومطالبة في الوقت نفسه قيادة التحالف العربي بوقف هذا التصعيد، والدفع لاستكمال الحوار، لتوجيه مختلف الامكانيات لمحاربة المليشيات الحوثية الانقلابية.

كما وقفت الهيئة أيضاً، أمام عدد من القضايا والموضوعات الأخرى المُدرجة في جدول أعمال اجتماعها الدوري، واتخذت ما يلزم بشأنها من إجراءات.