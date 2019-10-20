بن حبريش يطلع على مشروع الصرف الصحي في غيل بن يمين ومشاريع تحسين المكلا

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الأحد 20 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
الخليج 365
أطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم بالمكلا على الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في مديرية غيل بن يمين .
كما أطلع من مدير مشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى المهندس عبدالرحيم حوري على سير تنفيذ مشروع تحسين مدينة المكلا الممول من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS), ومنها الانتهاء من تنفيذ مشروع مجاري منطقة الكودة بكلفة 183 ألف دولار , ويشمل على خطوط رئيسة بطول 206 أمتار وأخرى فرعية بطول 2 كيلو و83 مترا.
وأشار حوري إلى ان مشروع شبكة المجاري في الكودة الذي انجز خلال خمسة أشهر يأتي ضمن مشروع تحسين مدينة المكلا الذي يتضمن تنفيذ 11 مشروعًا في المدينة.
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