وزير الخارجية يبحث مع السفير العماني علاقات التعاون الثنائية  

الأحد 20 أكتوبر 2019 صورة من اللقاء الرياض - الخليج 365 بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الأحد، مع سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات .

Advertisements وفي اللقاء، مواقف سلطنة عمان الداعمة للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. واستعرض الوزير الحضرمي خلال اللقاء، مستجدات الاوضاع في بلادنا وحرص الحكومة الشرعية على السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216. من جانبه ،هنأ السفير العماني الوزير الحضرمي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية.. معرباً عن أمنياته الصادقة له بالنجاح في مهامه خلال هذه المرحلة الراهنة..مجدداً موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة وامن واستقرار اليمن وسيادة وسلامة أراضيه ووقوفها الى جانب الحكومة الشرعية وجهودها في سبيل استقرار الأوضاع.

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