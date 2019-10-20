اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير الخارجية يبحث مع السفير العماني علاقات التعاون الثنائية  

0 نشر
الرياض - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الأحد 20 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

وزير الخارجية يبحث مع السفير العماني علاقات التعاون الثنائية  

الرياض - الخليج 365

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الأحد، مع سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات .

 

Advertisements

وفي اللقاء، مواقف سلطنة عمان الداعمة للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

 

واستعرض الوزير الحضرمي خلال اللقاء، مستجدات الاوضاع في بلادنا وحرص الحكومة الشرعية على السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.

 

من جانبه ،هنأ السفير العماني الوزير الحضرمي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية.. معرباً عن أمنياته الصادقة له بالنجاح في مهامه خلال هذه المرحلة الراهنة..مجدداً موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة وامن واستقرار اليمن وسيادة وسلامة أراضيه ووقوفها الى جانب الحكومة الشرعية وجهودها في سبيل استقرار الأوضاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع السفير العماني علاقات التعاون الثنائية   لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا