محلل سياسي يكشف كواليس صفقة تبادل الأسرى بين مليشيا الحوثي وحزب الإصلاح

الأحد 20 أكتوبر 2019

الحوثي والإصلاح

الشحات غريب

قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر بأن المليشيا الحوثية الموالية لإيران عمدت خلال الفترة الأخيرة باختيار عدد من الأسرى الذين أكملوا التدريبات لدى الحوثيين من أجل تشييعهم، إلى الإفراج عنهم، زاعمة أن ذلك مبادرة حسن نية منها، إضافة إلى اتمامها صفقات تبادل مع حزب الاصلاح، والإفراج عن المشبوهين ومن لديهم قضايا جنائية وإرهابية مع حزب الإصلاح بعيدًا عن اتفاقية السويد.



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وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن إطلاق المليشيا الحوثية المدعومة من ايران لمتهمين في جريمة محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح يجعلهم شركاء في هذه الجريمة الارهابية، لا سيما وأن من أفرجت عنهم مصنفين جماعة إرهابية الذي من مجلس الأمن في قراره رقم 2014 لعام ٢٠١١، بل يؤكد انهم متفاهمين ومنسقين مع الجماعات الارهابية.

يذكر أن حزب الإصلاح قد بادل 14 أسيراً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ب 5 أشخاص متهمين بمحاولة إغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في الحادثة المعروفة بحادثة النهدين .

وأفرجت الميليشيات الحوثية في وقت متأخر من مساء الخميس، عن 5 أشخاص كانوا معتقلين منذ نحو 8 سنوات؛ بتهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تفجير جامع النهدين عام 2011.