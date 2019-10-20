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محافظ المهرة يلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية

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الأحد 20 أكتوبر 2019

محافظ المهرة يلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية

محافظ المهرة يلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية

الخليج 365

إلتقى محافظ محافظة المهرة، راجح سعيد باكريت، اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر هنزل .

 

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وأوضح باكريت في تغريدة له بتويتر، أنه التقى اليوم السفير الأمريكي هنزل، وناقش معه مجريات الأوضاع في محافظة المهرة .

 

وأضاف أن النقاش تطرق إلى الجوانب الأمنية ومتطلبات التنمية .. مشيراً إلى أنه وجه له الدعوة لزيارة المحافظة والمساعدة في معالجة الأضرار التي خلفها اعصار «لبان» .

 

وأشار إلى أن السفير الأمريكي أبدى ترحيبه بذلك.

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