الأحد 20 أكتوبر 2019

محافظ المهرة يلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية

الخليج 365

إلتقى محافظ محافظة المهرة، راجح سعيد باكريت، اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر هنزل .



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وأوضح باكريت في تغريدة له بتويتر، أنه التقى اليوم السفير الأمريكي هنزل، وناقش معه مجريات الأوضاع في محافظة المهرة .

وأضاف أن النقاش تطرق إلى الجوانب الأمنية ومتطلبات التنمية .. مشيراً إلى أنه وجه له الدعوة لزيارة المحافظة والمساعدة في معالجة الأضرار التي خلفها اعصار «لبان» .

وأشار إلى أن السفير الأمريكي أبدى ترحيبه بذلك.