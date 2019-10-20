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الأحد 20 أكتوبر 2019
محافظ المهرة يلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية
الخليج 365
إلتقى محافظ محافظة المهرة، راجح سعيد باكريت، اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر هنزل .
وأوضح باكريت في تغريدة له بتويتر، أنه التقى اليوم السفير الأمريكي هنزل، وناقش معه مجريات الأوضاع في محافظة المهرة .
وأضاف أن النقاش تطرق إلى الجوانب الأمنية ومتطلبات التنمية .. مشيراً إلى أنه وجه له الدعوة لزيارة المحافظة والمساعدة في معالجة الأضرار التي خلفها اعصار «لبان» .
وأشار إلى أن السفير الأمريكي أبدى ترحيبه بذلك.
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