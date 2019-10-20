وزير الكهرباء يناقش مع بن حبريش متطلبات المحافظة من الطاقة الكهربائية

الأحد 20 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

نقاش وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني مع وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي , اليوم , بمدينة المكلا عددًا من المواضيع المتعلقة بمتطلبات محافظة حضرموت من الطاقة الكهربائية , ودعم جهود التنسيق المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة لتعزيز خدمات الكهرباء .



وتطرق اللقاء إلى الخطط الطارئة لمعالجة مشكلات الكهرباء والاستعدادات المبكرة للصيف القادم في ضوء المقترحات المرفوعة من المختصين في فرع المؤسسة العامة للكهرباء والمتضمنة توفير متطلبات الكهرباء ومنها وقود التشغيل لمحطات التوليد الكهربائي بصورة دائمة , بالإضافة إلى سير المتابعات لإنشاء محطة غازية في ساحل حضرموت بقدرة 100 ميجاواط قابلة للتوسّع، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .

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واشار الوزير العناني خلال الإجتماع إلى أن زيارته لحضرموت جاءت بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتفقد أوضاع الكهرباء في حضرموت ومعالجة مشكلاتها والاطلاع على المتطلبات الضرورية لخلق تكامل مع السلطة المحلية لاستقرار خدمات الكهرباء .

وأشاد الوزير العناني بتدخلات السلطة المحلية وتعاونها مع مؤسسة الكهرباء في معالجة المشكلات التي تواجه نشاطها مشيرًا إلى ان هذا التعاون مطلوبًا بما يخدم تعزيز البنية التحتية للكهرباء وتحسين خدماتها وانهاء معاناة المواطنين.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية في معالجة مشكلات الكهرباء كافة معربًا عن الدعم لمقترحات السلطة المحلية الهادفة ايجاد بنية تحتية مستقبلية للكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة حاليًا للمواطنين بما في ذلك التغلب على انقطاعات الكهرباء وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الربط العشوائي وترشيد الكهرباء المستهلكة والتحكم في أعمدة إنارة الشوارع العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

بدوره أوضح وكيل أول حضرموت الأهمية التي يمثلها قطاع الكهرباء مشيرًا إلى انه من أهم القطاعات الحيوية التي توليه السلطة المحلية اهتمامها .. مشددًا على ضرورة تلبية الاحتياجات العاجلة ومنها انتظام توفير الوقود لمحطات التوليد.