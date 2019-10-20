باسلامة يطلع على سير العملية التعليمية في الكليات الأهلية بحضرموت

الأحد 20 أكتوبر 2019

باسلامة

متابعات_الخليج 365

إطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ، اليوم ،على سير العملية التعليمية في عدد من الكليات الأهلية بمحافظة حضرموت التي يزورها حالياً مع عدد من وزراء الحكومة الشرعية .



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وشملت زيارات باسلامة كلية الوسطية الشرعية للعلوم الاسلامية وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف ، وكليتي القرآن الكريم والعلوم الادارية والانسانية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية فرع وادي حضرموت .

واستمع الوزير باسلامة ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ورئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري ، من القائمين على تلك الكليات الى شرح عن سير العملية التعليمية.

وحث وزير التعليم العالي على اهمية تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة بينها للدفع بالتعليم العالي نحو الافضل .. داعيا الى الاسهام في خدمة المجتمع من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .