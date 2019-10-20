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محافظ لحج يصدر توجيهات للإرتقاء بخدمات مستشفى ابن خلدون

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الأحد 20 أكتوبر 2019

مستشفى ابن خلدون

محافظ لحج يصدر توجيهات للإرتقاء بخدمات مستشفى ابن خلدون

الخليج 365

أصدر محافظ لحج، قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد عبد تُركي، اليوم، توجيهات هامة بشأن الإرتقاء بأوضاع مستشفى ابن خلدون العام ،بمدينة الحوطة.

 

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جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى المستشفى لتفقد أوضاعه .

 

وأطمأن المحافظ تُركي على أحوال المرضى الذين يتلقون العلاج فيه .. مشدِّداً على ضرورة ارتقاء الإدارة العامة لمكتب وزارة الصحة العامة و السكان بمحافظة لحج و إدارة المستشفى.

 

وتضمنت توجيهات المحافظ شراء منظّم للطاقة الكهربائية للمستشفى لتعود منفعته على المرضى ، بقيمة نصف مليون ريال يمني على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة ، كما وجَّه بتوفير كميات إضافية من الأوكسجين بقيمة 200 ألف ريال يمني ، و رفد المستشفى بعدد 60 من الفُرُش لأجنحة المستشفى .

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