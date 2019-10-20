الجعدي : وفاءنا للتحالف لم ولن يكن نقطة ضعفنا

الأحد 20 أكتوبر 2019

الجعدي

عدن - الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، أن وفاء المجلس للتحالف العربي لم ولن يكن نقطة ضعف للمجلس .



وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "وفائنا للتحالف نابع من مصداقيتنا وإلتزامنا بما نتعهد .. وفي الوقت نفسه نقولها بكل صدق أن ذلك لم ولن يكن نقطة ضعفنا" .

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واضاف "وحين تستدعي الحاجة لاتخاذ القرار فلن نتراجع عن ذلك" .

وجاءت تغريدة الجعدي على خلفية عودة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل، صالح الجبواني إلى مدينة سيئون بمحافظة سيئون، وهو ما أثار غضب وإستياء الجنوبيين على خلفية الأحداث التي قام الميسري بتفجيرها في أغسطس الماضي .