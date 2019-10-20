- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 20 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
الخليج 365
ناقش وكيل أول حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم , في مدينة المكلا، مع المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت محمد علي الجوهي فرص ومقومات الاستثمار في المحافظة.
وتناول اللقاء عددًا من الاجراءات التي ستعمل على تسهيل المعاملات للمستثمرين، من إصدار تراخيص، وسهولة تداول الفرص الاستثمارية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق بيئة استثمارية مناسبة لعمل الاستثمار في حضرموت.
وفي اللقاء استعرض مدير عام الاستثمار الصعوبات والمعوقات والاشكاليات التي تواجه عمل مكتب الهيئة والمستثمرين في حضرموت مشيرًا إلى أن هناك استعدادات لتنفيذ عدد من البرامج الترويجية للاستثمار ومنها إصدار كتاب يتضمن فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وفي اللقاء حث وكيل أول حضرموت على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتوفير الخدمات التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاستثماري في حضرموت، واستقطاب المستثمرين من داخل وخارج الوطن، معربًا في الوقت ذاته على استعداد السلطة المحلية لتذليل المعوقات ومعالجة الاشكاليات كافة التي تواجه هيئة الاستثمار في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بن حبريش يناقش فرص ومقومات الإستثمار في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.