الأحد 20 أكتوبر 2019

مكتب المالية يكشف مصير رواتب موظفي الدولة في عدن

حسن محمد

كشف مدير عام مكتب وزارة المالية في عدن، مصطفى محمد الشاعري عن مصير رواتب موظفي الدولة في العاصمة الموقتة عدن .



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وقال الشاعري في تصريح صحفي، أن مكتب المالية يعمل بكل طاقاته لمتابعة مستوى تحصيل الايرادات واستكمال معاملات صرف رواتب موظفي واجهزة الدولة في محافظة عدن .

وأكد أنه بدأ صرف رواتب الموظفين بجميع المرافق والمكاتب الحكومية بالعاصمة عدن في موعده المحدد .. مطمئناً جميع الموظفين بأن الامور تسير بشكل طبيعي واضاف مدير عام مكتب المالية بعدن بأنه وكل موظفي مالية عدن حريصون على تنفيذ المهام المناطة بهم من تقديم للخدمات المالية .

وأضاف أن الامور المالية تسير بشكل طبيعي وعلى اكمل وجه، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر به الوطن بشكل عام والعاصمة عدن بشكل خاص .