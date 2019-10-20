جمهورية مصر تكرم يمنية ذبحث 30 مواطن من أبناء المحافظات الشمالية في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمني برس – القاهرة

كرمت جمهورية مصر، مؤخرا، الدكتورة زينب الضالعي.

وقد اثار هذا التكريم حالة من السخط لدى اليمنيين خاصة وان الضالعي ظهرت عبر مقاطع الفيديو وهي تتباهى بذبح عدد من ابناء المحافظات الشكالية في اليمن خلال الأحداث التي جرت بين فصائل المرتزقة في اغسطس الماضي.

وظهرت الضالعي وهي تقول: ذبحت ٣٠ دحباشي من خلف الرقبة في عدن .

وعلق ناشطون على تكريم الضالعي في مصر بالوسام الذهبي للمرأة الرائدة لصناع التغيير في الوطن العربي بالسخط.. متسائلين عن ذلك التغيير الذي أحدثته مثل هذه المرأة.