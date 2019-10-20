هاني بن بريك يعلق على عودة الميسري والجبواني إلى سيئون

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الأحد 20 أكتوبر 2019
هاني بن بريك
عدن - الخليج 365
علق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على عودة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل، صالح الجبواني إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "عودة الميسري والجبواني للجنوب ستكون مرحبا بها لولا ما قاما به بعد منحهم الأمان والعفو بعد فتنة مطلع شهر أغسطس التي أشعلاها لتسليم عدن لحزب الإصلاح ثم فرارهم بجنح الليل وتهديدهم بالعودة" .
وأضاف أنهم عادوا مقتحمين شعبهم بمليشيات القاعدة وكسروا بخزي وعار، ثم الآن يعودان .. محذراً من الفتن .
وأثار وصول وزيري الداخلية والنقل اليمنيين، أحمد الميسري، وصالح الجبواني، إلى محافظة حضرموت، غضب نشطاء وساسة جنوبيين، رأوْا فيها ”بذور فتنة جديدة“.
وأمس السبت وصل الوزيران، الميسر والجبواني، إلى حضرموت، قادمين من القاهرة، عبر مطار سيئون الدولي، وذلك بعد أيام من وصول 6 وزراء من الحكومة اليمنية، إلى المحافظة.
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