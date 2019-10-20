آل جابر: تأهيل أكثر من 60 سعوديا في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات

الأحد 20 أكتوبر 2019

آل جابر

متابعات_الخليج 365

قال محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إن التعاون السعودي الأمريكي أثمر عن تأهيل أكثر من 60 شابا محترفا من مختلف الوزارات في المملكة في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات ليكونوا مستعدين ومجهزين بالمعرفة لاسيما وأن المستقبل يتطلب حل المشكلات المعقدة والمتفاقمة يوميا في مناطق الصراع وعلى وجه التحديد العمل على الإسهام في تنمية اليمن.



Advertisements

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة عمل الاستقرار الثانية اليوم حيث ينظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور كريستوفر هنزل سفير أمريكا لدى اليمن ووفد من مكتب شؤون النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار في وزارة الخارجية الأمريكية ومشاركة ممثلين عن الجانب السعودي من مختلف القطاعات الحكومية ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأكد السفير آل جابر أن نجاح ورشة العمل الأولى هي انعكاس على الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية المتينة ذات التأثير القوي. وتأتي هذه الورشة التي يتم تنظيمها للمرة الثانية بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستقرار في الدول وبذل المزيد من الجهود والعمل على تحقيقه للحد من الصراعات التي تهدد الأمن وتعرقل سبل الاستقرار في الدول والمنطقة.