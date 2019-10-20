"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأحد

الأحد 20 أكتوبر 2019 الجيش الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

- الحوثيون يمنعون الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء الـ2 بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/428103/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%802-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 - مقتل وإصابة 13 حوثياً خلال تحرير تبة استراتيجية بتعز https://www.elyamnelaraby.com/428090/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-13-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2 - محافظ المهرة يهاجم من وصفهم بأدوات «إسطنبول والدوحة» https://www.elyamnelaraby.com/428089/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9 - قصف صاروخي يستهدف تحركات لمليشيا الحوثي في منبه بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/428078/%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9 - الوزير فتح يستنكر استمرار الحوثيين احتجاز المساعدات الإغاثية ومنع الفرق الأممية ايصالها https://www.elyamnelaraby.com/428076/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1%C2%A0%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7 - مقتل وإصابة نحو 40 مسلحاً حوثياً في انفجار مبنى بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/428075/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-40-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 - الإمارات تواصل توزيع مساعدات غذائية في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/428069/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9 - بالصور.. مسؤول بتعز يناقش توفير منح ومقاعد دراسية مجانية لجرحى الجيش وأبناء الشهداء https://www.elyamnelaraby.com/428068/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1 - أطباء بلا حدود تُعلن موقفها من الاعتداء الذي تعرض له مستشفى الثورة بتعز https://www.elyamnelaraby.com/428063/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2 - مستشفى الثورة بتعز يُعلن تعليق خدماته الطبية https://www.elyamnelaraby.com/428061/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9 - تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء الدفتيريا بالرضمة وإصابة آخرين بالكوليرا في إب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/428058/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%A8 - بالصور.. طلاب "المايكرو" بجامعة إب يتظاهرون للمطالبة بتصحيح أوضاع القسم https://www.elyamnelaraby.com/428057/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85 - صحافي يرد على قيادي حوثي: مشروعكم امتلاك رقاب اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/428054/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86 - "كرمان" تقر بالتورط في جريمة اغتيال على عبدالله صالح https://www.elyamnelaraby.com/428053/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD - المليشيا تقتل نساء وتحرق منازل مواطنين في مخادر إب https://www.elyamnelaraby.com/428052/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D8%A8 - صعدة.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/428050/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 - المليشيا تُعدم 17 مسلحاً من عناصرها بالضالع ينتمون لذمار وإب https://www.elyamnelaraby.com/428049/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%85-17-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%A8 - صحيفة: دعوة العميد طارق جاءت بوقت تتقدم جهود إبرام اتفاق جدة https://www.elyamnelaraby.com/428042/ - الحوثيون يفرضون التجنيد الإجباري في ريمة وعتمة أو مبالغ باهضة https://www.elyamnelaraby.com/428036/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9 - الحوثيون يستبدلون المتقاعدين بكوادر من أنصارهم https://www.elyamnelaraby.com/428035/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85 - الإمارات تغيث العائدين للقرى المحررة في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/428034/ - «داخلية الانقلاب» تصبح أهم الجهات الإيرادية لمصلحة قادة الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/428030/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86

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