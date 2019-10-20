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الحوثيون يمنعون الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء الـ2 بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

الحوثيين

الحوثيون يمنعون الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء الـ2 بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

قالت مصادر عسكرية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الأحد، بان  مليشيات الحوثي منعت الفريق الأممي من التحرك والوصول الى نقطة الالتقاء الثانية لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الإرتباط في خطوط التماس بمدينة الصالح.

 

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وقال مصدر في القوات المستركة إن مسلحي المليشيات الحوثية أمام السفينة الأممية من الصباح يقيدون حركة الفريق الأممي وتمنعهم من التحرك إلى نقطة الالتقاء الثانية في مدينة الصالح.

 

 وأضاف المصدر أن فريق القوات المشتركة متواجد في مكان الالتقاء منذ الصباح بينما قامت مليشيات الحوثي بمنع الفريق الأممي من النزول من السفينة الأممية والتحرك إلى مكان الالتقاء التي تم الاتفاق عليها.

 

 واشار المصدر أن سلوكيات وتصرفات المليشيات الحوثي المخالفة لاي أتفاقات تقوم بتوقيع عليها تدل على نقضها المتواصل لكل الاتفاقيات التي تقوم بتوقيع عليها من أجل السلام.

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