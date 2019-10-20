لقب جديد للملك سلمان يثير ضجة واسعه في السعودية وفيديو هدية بوتين للملك يثير ضجة شاهد

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يزيد بن سلمان - الرياض - من سلمان الحزم اللقب الذي أطلقه الإعلام السعودي بمساعدة الذباب الإلكتروني وانتشر بقوة على وسائل التواصل الإجتماعي مع بداية إنطلاق الحرب المسعورة على اليمن لتثبيت الشرعية، قبل أن تقرر الإمارات محاربة الشرعية التي ذهبوا لتثبيتها في اليمن.

وبعد فشل الحزم الذي وعد الإعلام أن ينتهي خلال أيام واستمر لسنوات، وبعد فشل كل محاولات السعودية العظمى أن تمنع صواريخ الحوثي من الوصول إلى عمق الأراضي السعودية رغم المليارات التي تنفقها على السلاح الأمريكي، رأى الذباب و الإعلام السعودي أن يغير اللقب من سلمان الحزم إلى ملك الصحراء، على غرار سفينة الصحراء الجمل.

فقد نشرت صفحة سبق على موقع تويتر اللقب الجديد وهي صفحة رسمية يتابعها الملايين في السعودية، وقالت في تغريدة لسعها الدبور: “في #الرياض.. لقاء الأقطاب “ملك الصحراء” و”قيصر الجليد”.”

وقد نشر الناشط القطري المعروف باسم بوغانم فيديو للقاء ملك الصحراء مع الرئيس بوتين الذي هو أيضا حصل على لقب جديد في السعودية وهو قيصر الجليد، فلا يصح له لقب ملك في حضرة سلمان الحزم، نقول نشر بوغانم فيديو خلال اللقاء والهدايا التي تم تبادلها، حيث أهدى ملك الصحراء للرئيس بوتين لوحة بعنوان ”عطاء نجد“.

وفي المقابل أهدى قيصر الجليد للملك طائر صقر من فصيلة نادرة، وأثناء تفقد الملك للصقر النادر، يظهر في الفيديو الذي نشره بوغانم الصقر يتبول على سجاد قصر ملك الصحراء في أول لقاء جمعهما، وعلق الكثير من النشطاء على الفيديو وتم تداوله بشكل واسع جدا، وعلق عليه الكثير بتعليقات ساخرة ومضحكة ومنهم من قال حتى الصقر عرف قيمتهم.

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طير ملك الجليد بوتين

يمحط على ملك الصحراء 😂😂✋ pic.twitter.com/OeW8RWdLtD — بوغانم (@hassanalishaq73) October 14, 2019

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