شاهد : الصورة الوحيدة التي تظهر فيها "بلقيس "ابنة الرئيس الراحل "صالح " في لحظات مؤثرة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي -تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس الراحل صالح في بدايه تقلده منصب الرئاسة باليمن.

اشهر اعلامي بقناة الجزيرة يكشف حقيقة استغناء الأخيرة عنه عقب اعلانه المفاجيء وقوفه الى جانب " بن سلمان " واشتياقة للمملكة !

ويظهر الرئيس الراحل مرتديا زيا تقليديا متواضعا وحاضنا لنجله الاصغر وحوله اولاده وابنته الكبرى بلقيس ونجله احمد

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