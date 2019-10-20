مقتل وإصابة 13 حوثياً خلال تحرير تبة استراتيجية بتعز

الأحد 20 أكتوبر 2019 الحوثيين تعز - الخليج 365 قتل وأصيب 13 حوثياً، اليوم الأحد، بنيران القوات الحكومية بمحافظة تعز خلال تحرير تبة استراتيحية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" - تابعها "الخليج 365" - فإن القوات الحكومية مواقع جديدة شرق مدينة تعز ، بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران. Advertisements وقال المصدر، إن القوات الحكومية هاجمت مواقع المليشيات وأسفرت المواجهات عن تحرير تبة الخضر". واضاف المصدر " ان المواجهات اسفرت عن مصرع 3 عناصر من مليشيات الحوثي واصابة 10 آخرين بجروح مختلفة". وأشار المصدر الى أهمية تحرير الموقع..موضحاً ان تبة الخضر تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير وكذلك تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي.. مؤكداً أن المواجهات العنيفة أجبرت عناصر المليشيات على التراجع والفرار .

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