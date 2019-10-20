محافظ المهرة يهاجم من وصفهم بأدوات «إسطنبول والدوحة»

الأحد 20 أكتوبر 2019

محافظ المهرة

المهرة - الخليج 365

هاجم محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت، من وصفهم بالأدوات التي تدار من «إسطنبول والدوحة».



وكتب باكريت في منشور - رصده "الخليج 365" - "موقف الاحزاب السياسية في ⁧‫المهرة⁩ الذي اكدت فيه تأييدها ودعمها لدعاة الفوضى - بدا صادما ومخيبا لأمآل وتطلعات كافة أبناء المحافظة، حيث تأكدت لهم بذلك حقيقة أن هذه الأحزاب ليست سوى أدوات تدار من «إسطنبول والدوحة»- لذلك نقول: ليكن هذا درس لنا، ولتكن ⁧‫المهرة⁩هي حزبنا جميعا".

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وتابع "كل عبارات الشكر والثناء لإخواننا من ابناء المحافظات اليمنية المختلفة المتواجدين في ⁧‫المهرة⁩، على موقفهم الوطني الذي عبروا عنه اليوم من خلال مشاركتهم لإخوانهم المهريين في الوقفة الاحتجاحية الرافضة للفوضى، والذين اثبتوا فيه اصطفافهم الى جانب الحق، ورفضهم لمحاولات الاخلال بالسكينة".

وقال "الى كل اخواني مشائخ ووجهاء ومواطني محافظة ⁧‫المهرة⁩، علينا ان نعي جيدا طبيعة الاخطار والتحديات الجمة التي تتهدد محافظتنا اليوم، وبالتالي فإننا مطالبون بتوحيد صفوفنا، وتكريس جهودنا في سبيل الحفاظ على امنها واستقرارها وسلامتها، والعمل بشكل جدي بما يحقق تنميتها".

واختتم "تحية شكر وتقدير وعرفان لكل مشائخ ووجهاء ومواطني ⁧‫المهرة⁩، الذين انتفضوا اليوم في وجه دعاة الفوضى، مؤكدين حرصهم على أمن وإستقرار وسلامة محافظتهم واستعدادهم للذود عنها ضد كل العابثين، ووقوفهم الى جانب قيادتهم الشرعية والتحالف العربي".