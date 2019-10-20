قصف صاروخي يستهدف تحركات لمليشيا الحوثي في منبه بصعدة

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الأحد 20 أكتوبر 2019
القوات السعودية
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية اليوم الأحد، تشرين الأول 20، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى بحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
وكانت مقاتلات التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديريتي رازح وباقم بالمحافظة ذاتها.
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