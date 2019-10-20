مقتل وإصابة نحو 40 مسلحاً حوثياً في انفجار مبنى بالحديدة  

الأحد 20 أكتوبر 2019

الحوثيين

الحديدة - الخليج 365

كشف متحدث عسكري عن تفاصيل مقتل حوثيين جراء انفجار بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.



وقال وضاح الدبيش، إن انفجاراً ضخماً هز مدينة الحديدة، وأدى إلى مقتل وإصابة نحو أربعين مسلح حوثي بينهم قيادي رفيع.

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وأفاد وضاح الدبيش بمقتل 18 حوثياً على الأقل وإصابة 21 آخرين، بالقرب من نقطة «الخامري» جراء انهيار مبنى يسيطر عليه الحوثيون بسبب انفجار مخزن ديناميت وأسلحة في المبنى.

وأوضح الدبيش، أن العناصر الحوثية القتلى والجرحى كانوا يتمركزون في أحد المباني السكنية الخاصة المكون من أربعة طوابق والقريبة من فندق «الاتحاد» في شارع الخمسين في حي «7 يوليو» قبل أن يدوّي الانفجار الضخم ويؤدي إلى نسف المبنى كلياً.

وأشار الدبيش إلى مقتل قائد الموقع الحوثي، وأكد أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفيات متفرقة في الحديدة وصنعاء، في الوقت الذي تسبب الانفجار في تعريض المنازل المجاورة للتشقق، حسب تأكيده.