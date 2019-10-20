الأحد 20 أكتوبر 2019

الإمارات تواصل توزيع مساعدات غذائية في المناطق المحررة

متابعات_الخليج 365

واصلت دولة الإمارات مساندة ودعم النازحين العائدين الى قراهم المحررة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع وذلك ضمن سلسلة الإعمال الانسانية التي تقدمها للشعب اليمني في المحافظات المحررة.



وفي السياق وزع متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلال الغذائية على 400 أسرة في مناطق الريبي بحجر والمعزوب وشخب القريبة من الفاخر.

وأعرب ناجي المريسي مدير عام مديرية قعطبة عن شكر وتقدير السلطة المحلية والأهالي لدولة الإمارات وجهود الإنسانية التي دأبت عليها لإغاثة الشعب اليمني بشكل عام ومديرية قعطبة بشكل خاص.

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بدورهم أعرب المستفيدون عن تقديرهم لجهود الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرته ..منوهين ان "الهلال الإماراتي" كان أول الواصلين لهم لتقديم المساعدات والتخفيف عنهم من اثار الحرب التي اجتاحت مناطقهم خلال الستة أشهر الماضية.

يذكر أن دولة الإمارات تقدم الدعم لمحافظة الضالع في مختلف المجالات وتضمن الجانب الإغاثي تقديم أكثر من 27 ألف سلة غذائية استفاد منها ما يقارب 190 ألف نسمة وتوزيع 1800 كسوة عيد لأسر الشهداء و20 براد ماء الى جانب تقديم 430 خيمة و65 خزان مياه.