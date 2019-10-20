بالصور.. مسؤول بتعز يناقش توفير منح ومقاعد دراسية مجانية لجرحى الجيش وأبناء الشهداء

الأحد 20 أكتوبر 2019

مسؤول بتعز يناقش توفير منح ومقاعد دراسية مجانية لجرحى الجيش وأبناء الشهداء

تعز - الخليج 365

أكد مسؤول محلي بمحافظة تعز، على أهمية منح المعاقين من جرحى الجيش الوطني وأبناء الشهداء مقاعد دراسية مجانية في جامعة تعز والجامعات الخاصه في المحافظة.



حيث ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي مع قطاع التعليم والجامعات الخاصة في المحافظة وجامعة تعز ، آلية استيعاب وقبول المعاقين من جرحى الجيش الوطني وابناء الشهداء بجامعة تعز والجامعات والمدارس الخاصة في المحافظة من خلال توفير منح ومقاعد دراسية مجانية.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ووكيل وزارة التعليم العالى لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم والقائم بأعمال رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب ومدير عام مكتب التربية والتعليم في المحافظة الاستاذ عبدالواسع شداد ورئيس اللجنه الطبية الدكتور محمد الثوابي.

وفي اللقاء اكد وكيل أول المحافظة على اهمية منح المعاقين من جرحى الجيش الوطني وأبناء الشهداء مقاعد دراسية مجانية في جامعة تعز والجامعات الخاصه في المحافظة وبحسب معدلات الثانوية العامة وفق الإجراءت المتبعة في القبول والتسجيل لدى كل جامعة بالإضافة الى استيعاب الطلاب من ابناء الشهداء في المدارس الاهلية مجانا وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية والمؤسسات المهتمة برعاية الجرحى واسر الشهداء في المحافظة.

وشدد الوكيل على أهمية منح الجرحى وابناء الشهداء في المحافظة مقاعد مجانية داخلية وخارجية، نظير ماقدموه في الدفاع عن الوطن ولايمكن التساهل في ذلك مطلقا مشيرا الى أن السلطة المحلية ستعمل على تسهيل وتذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل الجامعات الخاصة في المحافظة .

من جانبه اشاد وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور خالد باسليم باهمية هذا اللقاء والتنسيق بين قطاع التعليم والسلطة المحلية واكد ان الوزارة مع اعطاء الشهداء والمعاقين اهتمام خاص بنسب من المنح الداخلية والخارجية وفق معايير محددة .

Advertisements

واشار باسليم بأن تعز قدمت شهداء اكثر من المحافظات الاخرى وزكى المقترحات التي نوقشت وقال نحن سنكون عون لكم بما ستتفقون عليه من آلية وفق المعايير واللوائح المتبعة في ذلك .

وابدى رؤساء الجامعات الخاصة وجامعة تعز استعدادهم التعاون مع الجرحى وابناء اسر الشهداء في منحهم مقاعد مجانية بنسبة 5 % في كل جامعة واستيعابهم وفق الآلية المتبعة في عملية القبول والتسجيل والترتيب لذلك مع المؤسسات ذات الاختصاص .

كما اوضح مدير عام مكتب التربية في المحافظة الاستاذ عبدالواسع شداد الزام المدارس الخاصة باستيعاب أبناء الشهداء للدراسة فيها مجانا وبحسب المدارس القريبة من سكنهم وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة برعاية الجرحى وأسر الشهداء .

حضر اللقاء الاستاذ مصطفى الشعبي مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي المؤسسات المهتمة برعاية الجرحى واسر الشهداء في المحافظة .