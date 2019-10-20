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تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء الدفتيريا بالرضمة وإصابة آخرين بالكوليرا في إب

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إب- اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

وباء الدفتيريا بالرضمة. ارشيف

تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء الدفتيريا بالرضمة وإصابة آخرين بالكوليرا في إب

إب- الخليج 365

توفيت طفلة في التاسعة من العمر بوباء الدفتيريا بمحافظة إب وسط اليمن.

 

وقالت مصادر محلية وطبية إن الطفلة "أمة الرحيم أحمد" من أبناء قرية الحرف، بعزلة بني قيس في مديرية الرضمة، شمال شرق إب، توفيت متأثرة بإصابتها بداء الدفتيريا.

 

وبحسب المصادر فقد نقلت الطفلة بعد إصابتها من قريتها إلى مستشفى ناصر الحكومي بمدينة إب.

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وسجلت محافظة إب، الرقم الأعلى على مستوى الجمهورية، في عدد الوفيات من المصابين بهذا الداء، الذي بدأ انتشاره من المناطق الوسطى في المحافظة بعد انهيار المنظومة الصحية في المحافظة الخاضعة لسلطات الانقلابيين.

 

ويتزامن انتشار مرض الدفتيريا مع إنتشار وباء الكوليرا بعدد من البلدات والعزل بمختلف مديريات محافظة إب، وتسجيل حالات إصابات وعدد من الوفيات بالداء.

 

وبحسب متطابقة فقد سجلت مناطق الذراع وقرى أخرى بمديرية السياني جنوب إب عدد من حالات الإصابة بوباء الكوليرا، فيما سجلت الأيام القليلة الماضية عدد من حالات الإصابة بمديرية العدين غرب محافظة إب.

 

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية إنهيار تام للأوضاع الصحية وتراجع غير مسبوق في تقديم الخدمات الصحية، الأمر الذي فاقم من انتشار الأوبئة والأمراض في مختلف مديريات المحافظة.

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