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بالصور.. طلاب "المايكرو" بجامعة إب يتظاهرون للمطالبة بتصحيح أوضاع القسم

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

طلاب المايكرو بجامعة إب يتظاهرون للمطالبة بتصحيح أوضاع القسم

بالصور.. طلاب

إب - الخليج 365

نظم العشرات من الطلاب بجامعة إب اليوم تظاهرة في باحات جامعة إب للمطالبة بتصحيح أوضاعهم الطلابية والتعليمية.

 

وردد الطلاب المتظاهرون الذين يدرسون في كلية العلوم بقسم المايكروبيلوجي ، رددوا هتافات وشعارات عدة معبرة عن مطالبهم بضرورة ضم قسم المايكروبيلوجي الطبي لكلية الطب بدلا من كلية العلوم أو تصحيح أوضاعهم التعليمية.

 

واشتكى الطلاب من عدم السماح لهم بعدم التطبيق العملي في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

 

وأكد الطلاب أن عملية الرفض لهم وعدم السماح بإجراء تطبيقات عملية في المستشفيات تأتي بمبررات وجود طلاب من قسم المختبرات بجامعة إب من يحق لهم التطبيق العملي، فيما يتم الإستغناء عن طلاب المايكرو بيلوجي.

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وأضاف عدد من الطلاب بالقول: "كنا قبل ان يفتح قسم المختبرات معترف بنا على مستوى المحافظة وخريجي القسم يعملون في أشهر المختبرات بالمحافظة، لكن الوضع حاليا يتعقد ويتم منعنا من التطبيق ومن تخرج يتم إيقافه عن العمل.

 

وجدد الطلاب المحتجون من مختلف المستويات الدراسية مطالبهم بإصلاح الأوضاع التعليمة، وإيجاد معامل طلابية.

 

وهدد الطلاب بالإضراب عن الدراسة وإيقاف العملية التعليمة حتى يتم الإستجابة لمطالبهم.

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