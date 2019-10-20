هذا هو أخطر هرمون يجذب المرأة نحو الرجل تعرف علية..!

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الرياض - محمد هويدي - نقلت صحيفة Daily Mail عن الباحثين: «بالتماشي مع نظرية الفرضية، كانت رائحة جسد العازبين أقوى من رائحة جسد المرتبطين، كما أن وجوههم صُنفت باعتبارها أكثر ذكورية عنهم».

أما عن مستويات هرمون التستوستيرون، يقول الباحثون إن اختلافات نمط الحياة غير الهرمونية -على الأرجح- تشكل عاملاً مهماً.

لم تكن الدراسة هي الأولى التي تختبر العلاقة المحتملة بين مستويات التستوستيرون ورائحة الجسم.

فقد وجدت دراسة منفصلة نُشرت عام 2013، أن المرأة تنجذب أكثر إلى الرجال الذين يتمتعون بمستويات أعلى من هرمون التستوستيرون، وذلك فقط إبان مرحلة التبويض.

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